8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

Seyhan ilçesinde8 çocuk babası Yaşar Akman sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

GECE SAATLERİNDE SOKAK ORTASINDA SALDIRI

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı hedefi olan Yaşar Akman, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı acil müdahalenin ardından Akman, ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sekiz çocuk babası adam, doktorların hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akman'ın cenazesi, adli işlemlerin ve kılınan cenaze namazının ardından Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

POLİS FAİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Cinayetin işlendiği bölgeyi güvenlik çemberine alarak delil toplama çalışması gerçekleştiren polis ekipleri, saldırının fail ya da faillerini tespit edebilmek için harekete geçti. Kaçan şüphelilerin yakalanması ve olayın arka planının aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.