Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı

Yunanistan'da şarkıcı Yorgos Mazonakis'in, plazmaferez işlemi için gittiği muayenehanede kalbinin durması ve ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda iki doktor tutuklandı.

In.gr'nin haberinde, başkent Atina'nın Kolonaki semtindeki muayenehanede görev yapan iki doktorun, uzun süren savunmalarının ardından savcı ve sorgu hakiminin ortak kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Doktorlara "olası kastla öldürme" suçlamasının yöneltildiği aktarılan haberde, yargı makamlarının şüpheliler hakkında ciddi suç şüphesi bulunduğu değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.

Haberde, suçlamaları reddeden doktorların, sanatçının ölümüne yol açacak bir hata yapmadıklarını savundukları ve kendilerine yöneltilen ihmal iddialarını kabul etmedikleri ifade edildi.

Muayenehanede el konulan iki plazmaferez cihazının yasal olduğunu savunan doktorların, cihazları 2025 ve 2026'da Atina Tabipler Birliğine bildirdiklerini öne sürdüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca, doktorların işlem sırasında cihazın verdiği uyarıları görmezden geldikleri yönündeki suçlamayı da reddettiği kaydedildi.

54 yaşındaki Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez işleminin yapılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştıkları belirtilmişti.