FETÖ\'nün \'Kamu mahrem izdivaç yapılanması\'na operasyon: 60 gözaltı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, FETÖ/PDY'nin 'Kamu mahrem izdivaç yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren mensuplarının evliliklerinin de örgüt tarafından organize edildiği belirlendi. ByLock içerikleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt mensuplarının ifadelerinden hareketle yapılan incelemelerde; kadın örgüt üyelerine ait kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ile örgüt içerisindeki konumlarının yer aldığı formlar hazırlandığı, fotoğraflarının da eklenmesiyle bir 'aday havuzu' oluşturulduğu tespit edildi. Kadın örgüt üyelerinin örgüt içerisindeki bağlılık ve pozisyonlarına göre gruplandırıldığı, uygun görülen erkek örgüt mensuplarıyla sözde 'abi' ve 'ablaların' kontrolünde görüştürüldüğü, evliliği kabul eden kişilerin ise örgütün gizliliğini korumak amacıyla şifreli haberleşme uygulamaları üzerinden iletişim kurmalarının sağlandığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN 22'Sİ AKTİF KAMU ÇALIŞANI

Oluşturulan havuzun MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, yargı ve diğer kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmalardan sorumlu örgüt mensuplarıyla paylaşıldığı, özellikle devletin kritik kurumlarında görev yapan erkek örgüt mensupları için belirli kriterlere göre kadın örgüt üyelerinin seçilerek evliliklerin organize edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen iki dalga operasyonda 72 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlem başlatıldı. Aralarında 22 aktif kamu çalışanının da bulunduğu 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca çok sayıda örgüt mensubunun, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgütün izdivaç yapılanmasına ilişkin bilgi verdiği ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.