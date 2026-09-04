Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava - Son Dakika
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Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
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Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği ve sol bacağının bir bölümünü kaybetmesine neden olan kazayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Floros’un, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürerek aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu yapım tarafına yaklaşık 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı iddia edildi.

Yunanistan’da Survivor yarışmasına katılan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği ve ağır yaralandığı tekne kazasının ardından hukuki süreç başlattı. Floros’un, kazada sol bacağının bir bölümünü kaybetmesi nedeniyle Survivor Yunanistan’ın yapım sürecinde görev alan şirketler ve yapım tarafına yaklaşık 100 milyon dolarlık, yaklaşık 4,8 milyar lira değerinde tazminat davası açtığı iddia edildi. Davada Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve Skai TV’nin de sanık olarak gösterildiği öne sürüldü.

KAZADA BACAĞININ BİR BÖLÜMÜNÜ KAYBETTİ

Olay, 11 Mayıs’ta Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı Saona Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Floros, çekimlere verilen ara sırasında zıpkınla balık avladığı sırada bölgede bulunan bir turist teknesinin pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan Floros’un sol bacağının bir bölümünün ampute edildiği, sağ ayak bileğinde de ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

61 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Kaza sonrası Miami’deki bir hastaneye kaldırılan Floros’un 61 gün boyunca tedavi gördüğü ve bu süreçte çok sayıda ameliyat geçirdiği belirtildi.

Floros’un yaşadığı kazanın ardından uzun süre hastanede tedavi gördüğü, fiziksel ve psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirdiği ifade edildi.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

YAPIM TARAFINI İHMALLE SUÇLADI

People dergisinde yer alan habere göre Floros, açtığı öne sürülen davada Survivor yapım ekibinin gerekli güvenlik önlemlerini almadığını ileri sürdü.

Floros, zıpkınla balık avlama faaliyetlerinin turist teknelerinin yoğun olarak kullandığı açık sularda gerçekleştirildiğini savundu. Yarışmacı ayrıca bölgede güvenlik tekneleri ve gözcülerin bulunmadığını, gerekli güvenlik alanlarının oluşturulmadığını ve yeterli uyarı levhalarının yer almadığını iddia etti.

Aynı bölgede daha önce de tehlikeli olayların yaşandığını ve ölümle sonuçlanan bir kazanın meydana geldiğini öne süren Floros, yaşanan olayın önlenebileceğini savundu.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

“22 YAŞINDA TEK BACAĞIMLA KALDIM”

Floros, Us dergisine verdiği röportajda kazanın hayatında büyük bir değişime neden olduğunu belirterek yaşadığı süreci anlattı.

Floros, “Dünyanın gerçeği bilmesini istiyorum: Bir reality şovuna katıldım ve 22 yaşında tek bacağımla kaldım, yavaş yavaş ölüyor gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Floros’un, yaşadığı kazanın ardından Survivor’ın yapım sürecinde görev alan şirketler ve yapım tarafına karşı 100 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunduğu iddiası gündeme gelirken, davada Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, Acun Ilıcalı ve Skai TV’nin de sanık olarak gösterildiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti, Acun Ilıcalı, Yunanistan, Son Dakika

Son Dakika Survivor Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava - Son Dakika
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