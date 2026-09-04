Belçika'da ekokırım suçu yürürlüğe girdi ve 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor - Son Dakika
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Belçika'da ekokırım suçu yürürlüğe girdi ve 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

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Belçika'da çevreye ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli zarar veren eylemleri 'ekokırım' suçu sayan yeni ceza kanunu eylül itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, gerçek kişiler 15 ila 20 yıl hapis, tüzel kişiler ise 1,6 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Belçika'da çevreye ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli zarar verilmesini "ekokırım" olarak suç sayan düzenleme yürürlüğe girdi.

Belçika Temsilciler Meclisinin 2024'te kabul ettiği yeni ceza kanunu, eylül ayı itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Yeni kanunda ekokırım, "eylem veya ihmal yoluyla çevreye ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli zarar veren yasa dışı bir fiilin, söz konusu zarara neden olduğu bilinerek kasıtlı biçimde gerçekleştirilmesi" olarak tanımlandı.

Düzenleme kapsamında, büyük petrol sızıntıları, denizlerin geniş ölçekte kirletilmesi ve nükleer atıkların çevrede ağır tahribata yol açması gibi durumlar ekokırım suçu kapsamında değerlendirilebilecek.

Ekokırım suçunu işleyen gerçek kişiler 15 yıldan 20 yıla kadar hapis, tüzel kişiler ise 1,2 milyon avrodan 1,6 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Bir fiilin ekokırım sayılabilmesi için zararın ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli olması, fiilin kasıtlı gerçekleştirilmesi ve failin yol açtığı zararı bilmesi gerekiyor.

Belçika'da, söz konusu kanun Kuzey Denizi, radyasyon ve radyoaktif atık yönetimi gibi federal hükümetin yetki alanına giren konularda uygulanabilecek.

Böylece, Belçika, ekokırımı bu adla bağımsız ve ağır bir suç olarak ceza kanununda düzenleyen ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Öte yandan, ekolojik kırımın kısaltması olarak kullanılan ekokırım (ecocide) kavramı Avrupa Hukuk Enstitüsünce "Hayat pahasına da olsa çevrenin yıkımı ve tahrip edilmesi" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

Belçika, Ekonomi, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika'da ekokırım suçu yürürlüğe girdi ve 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor - Son Dakika

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