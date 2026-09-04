Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü dönemi sona erdi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de transfer döneminin son bölümünde bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

YENİ ADRESİ ÇORUM FK

Çağlar Söyüncü'nün kariyerindeki yeni durağının Çorum FK olması bekleniyor. Kırmızı-siyahlı ekip, deneyimli stoperle yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN BULUŞACAK

Transferin resmiyet kazanmasıyla Çağlar Söyüncü, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum FK'ye transfer olan Cengiz Ünder ile yeniden takım arkadaşı olacak. İki milli futbolcu daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de birlikte forma giymişti.

FENERBAHÇE'DE 75 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla toplam 75 karşılaşmada görev yapan Çağlar Söyüncü, bu süreçte 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan milli stoper; Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.