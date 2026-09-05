Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı - Son Dakika
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Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı

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Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Hafta boyunca bireysel çalışan İspanyol yıldız, kararın ardından lüks aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Asensio'nun takımla birlikte tesislerde kalmaması ise "Neden takımla kalmadı, bir sıkıntı mı var?" yorumlarını beraberinde getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de derbi öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu hafta boyunca takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Asensio'nun sağlık durumu nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verildi.

LÜKS ARACIYLA TESİSLERDEN AYRILDI

Derbi kadrosunda yer almayacağı kesinleşen Marco Asensio, lüks aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı. İspanyol yıldızın derbi öncesinde takımın bulunduğu tesislerden ayrılması dikkat çekerken, bu görüntünün ardından Asensio'nun neden takım arkadaşlarıyla birlikte kalmadığı merak konusu oldu.

Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı

"NEDEN TAKIMLA BİRLİKTE KALMIYOR?"

Asensio'nun tesislerden ayrılmasının ardından "Neden takımla birlikte kalmıyor?", "Bir sıkıntı mı var?" şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak Asensio'nun tesislerden ayrılmasının takım içerisinde yaşanan herhangi bir sorunla bağlantılı olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İspanyol futbolcunun sakatlığı nedeniyle derbi kadrosuna alınmadığı belirtildi.

YERİNE İRFAN CAN KAHVECİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Asensio'nun yokluğunda Beşiktaş karşısındaki ilk 11'de İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Can Bartu Tesisleri, Marco Asensio, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    adam alt.madrid maçını izleyecek ne yapsın derbiyi 2 0 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Lüks aracıyla gittiğini bilmemiz iyi oldu.Önemli bir detay 2 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    irfan bizi bırak Allah aşkına 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı - Son Dakika
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