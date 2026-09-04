Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet - Son Dakika
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Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet
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Çocuklarıyla Barbados’ta görüntülenen Rihanna, pencere detaylarıyla öne çıkan gri elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sıra dışı tasarımı kendine özgü tarzıyla tamamladı.

Rihanna, çocuklarıyla birlikte Barbados’ta görüntülendi. Ünlü şarkıcının tercih ettiği gri, dökümlü elbise; asimetrik kesimi ve vücudun farklı bölgelerini ortaya çıkaran pencere detaylarıyla dikkat çekti. Rihanna, tasarımı rahat bir sokak stiliyle tamamladı.

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

Omuz kısmını açıkta bırakan elbisenin alt bölümündeki pencere detayları, sade görünüme hareket kattı. Cesur kıyafet seçimleriyle tanınan Rihanna, bu kombiniyle de kendi stilinden ödün vermedi.

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

Ünlü şarkıcının tercih ettiği sıra dışı parça, günlük bir gezinti için seçtiği rahat görünümün en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

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Son Dakika Magazin Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet - Son Dakika
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