Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü ülkenin farklı bölgelerinden gelen önde gelen Hasidik Yahudi dini liderleri Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kabul etti.

Yahudi yeni yılı Roş Aşana öncesinde gerçekleştirilen buluşmanın, Beyaz Saray tarafından 1979'dan bu yana bu düzeyde gerçekleştirilen ilk görüşme olarak nitelendirildiği belirtildi. Böylece Oval Ofis'te yaklaşık 47 yıl sonra dikkat çeken bir buluşmaya imza atıldı.

SİYONİZM KARŞITI İKİ LİDER DE OVAL OFİS'TEYDİ

Görüşmenin en çok tartışılan bölümü ise katılımcı listesiydi. Heyette, Satmar Hasidik cemaatinin iki önemli lideri Aaron Teitelbaum ve Zalman Leib Teitelbaum da yer aldı.

Satmar hareketi, dini inancı gereği Siyonizm'e karşı çıkması ve Mesih'in gelişinden önce egemen bir Yahudi devletinin kurulmasını reddetmesiyle biliniyor.

Bu nedenle iki dini liderin Trump tarafından Oval Ofis'te ağırlanması, özellikle İsrail yanlısı bazı Cumhuriyetçi çevrelerde tepkiyle karşılandı.

İSRAİL DESTEKÇİLERİNDEN SERT TEPKİ

Trump'a yakın muhafazakar aktivist Laura Loomer, Beyaz Saray'ın “İsrail karşıtı hahamlara” platform sağladığını savunarak, görüşmenin Trump'ı destekleyen Cumhuriyetçi Yahudiler arasında rahatsızlık yaratacağını ileri sürdü.

Muhafazakar radyo sunucusu Sid Rosenberg ise Aaron Teitelbaum'un davet edilmesini “büyük bir hata” olarak nitelendirdi ve dini liderin “başkanın yanında bulunmaya hakkı olmadığını” söyledi.

İSRAİL'DEKİ ZORUNLU ASKERLİK MESELESİNİ GÜNDEME GETİRECEKTİ

Aaron Teitelbaum'un Beyaz Saray ziyareti öncesinde yaptığı açıklama da tartışmayı büyüttü. Teitelbaum, İsrail'de askerlik yükümlülüğüyle karşı karşıya bulunan Haredi Yahudilerin durumunu Trump'a aktarmayı planladığını açıklamıştı.

İsrail'deki bazı Haredi grupların dini gerekçelerle askerlik hizmetine karşı çıkması uzun süredir ülkede siyasi ve toplumsal tartışmalara neden oluyor.

KONUT, VERGİ VE AF TALEPLERİ KONUŞULDU

Katılımcılar ise görüşmenin İsrail siyasetinden ziyade ABD'deki Haredi toplumunun sorunlarına odaklandığını belirtti.

Oval Ofis'teki görüşmede kalabalık ailelerin yaşadığı konut sıkıntısı, bazı Yahudi mahkumlar için af ve müsamaha talepleri ile üçten fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik vergi avantajlarının genişletilmesi gibi konuların ele alındığı aktarıldı.

Böylece 47 yıl sonra gerçekleşen tarihi nitelikteki buluşma, içeriğinden çok Siyonizm karşıtı dini liderlerin Beyaz Saray'daki varlığı üzerinden tartışmanın merkezine oturdu.