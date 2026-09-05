Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket - Son Dakika
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Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
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Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile öğretmen Ayla Kara'nın hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Saldırgan İsa A.M.'nin tutuklu babası Uğur Mersinli, silahlarını izinsiz aldığı gerekçesiyle oğlundan şikayetçi olduğunu söylerken, acılı ailelerin yanında kahkaha attığı iddia edildi.

10 canın hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısının ardından açılan davada ilk duruşma yapıldı. Duruşmada saldırganın babasının savunması ve acılı ailelerin yanındaki tavırları tepki çekti. 

9 ÖĞRENCİ VE BİR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 öğrenci ile öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı. Saldırının ardından açılan davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa A.M.'nin tutuklu babası Uğur Mersinli de savunma yaptı.

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket

BABA OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Uğur Mersinli, saldırıda kullanılan silahlarla ilgili dikkat çeken bir savunma yaptı. Oğlunun silahları kendisinden izinsiz aldığını söyleyen Mersinli, "Silahlarımı çaldığı için ben oğlumdan şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır" dedi. Duruşmada yaşananlara ilişkin en dikkat çeken iddialardan biri ise saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör'den geldi.

"ADAM İÇERİDE KAHKAHA ATTI"

Mustafa Güngör, Uğur Mersinli'nin duruşma salonundaki tavırlarına tepki göstererek, "Burada on tane has Türk evladı katledildi. On has Türk evladı katledildi. Adam içeride kahkaha attı, güldü, karşımızda dalga geçti." ifadelerini kullandı. Acılı babanın sözleri duruşmada yaşanan gerilimi de gözler önüne serdi.

"ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARARKEN BENİ NİYE SUSTURUYORSUNUZ?"

Güngör, duruşma sırasında yaşananları anlatırken saldırgana tepki gösterdiği sırada hakimin kendisini uyardığını da söyledi. Mustafa Güngör, "Ben o adama tepki gösterdiğim için hakim bey bana dedi ki: 'Bağıramazsın.' Ben o adama, sen o caniyi nasıl güldürüyorsun mahkemede? Ben bu çocuğumun hakkını ararken beni niye susturmaya çalışıyorsunuz?" dedi.

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket

Kahramanmaraş, Saldırı, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket - Son Dakika
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