Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
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İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın, ölümünden hemen önce TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'tan sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı. Yeni sezon kadrosuna dahil olan Kılıç'ın dizi, yeni sezon için sete çıkmadan bir gün önce, yapılan kontrollerin ardından boyun fıtığı teşhisi aldığı ve doktorunun aksiyon sahnelerinde rol almasına izin vermemesi üzerine projeden ayrıldığı öğrenildi.

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ın yeni sezon çekimlerine tam bir gün kala sağlık gerekçesiyle projeden ayrılan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Kadrosuna yeni dahil olduğu dizide doktorunun boyun fıtığı teşhisi koyduğu Kılıç’ın, özellikle yüksek efor gerektiren aksiyon sahnelerinde oynamasına izin verilmediği için sete adım atamadan yapımla yollarını ayırdığı öğrenildi. 51 yaşındaki oyuncunun, sağlık sorunları nedeniyle ayrılık kararını duyurduktan sadece bir gün sonra gelen acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

TEŞKİLAT'TAN AYRILDIĞI ÖLÜMÜNDEN 1 GÜN ÖNCE DUYURULDU

Teşkilat'ın 7'nci sezon kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç'ın, yeni sezonda önemli bir rolle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak oyuncunun sağlık durumu nedeniyle projede değişikliğe gidildi.

Kılıç'ın 4 Eylül'de, yani ölümünden yalnızca bir gün önce, çekimlere başlamasına bir gün kala diziden ayrıldığı haberleri gündeme geldi. Oyuncunun o gün başlaması planlanan çekimlere sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı belirtildi.

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

BOYUN FITIĞI TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Kılıç'ın yapılan sağlık kontrollerinin ardından boyun fıtığı teşhisi aldığı aktarıldı. Doktorunun, özellikle fiziksel efor ve aksiyon sahneleri nedeniyle bir süre sete çıkmasını uygun görmediği belirtildi.

Yaklaşık 3 hafta fizik tedavi görmesi planlanan oyuncunun sağlık durumu nedeniyle Teşkilat'ın yeni sezon çekimlerine katılamadığı ve yapım ekibiyle yollarını ayırdığı kaydedildi.

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

BİR GÜN SONRA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kılıç'ın Teşkilat'tan ayrılık haberinin duyulmasından bir gün sonra bu kez ölüm haberi geldi.

51 yaşındaki oyuncu, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde, kendisinden yaklaşık 1-2 gündür haber alamayan kız arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelerde Kılıç'ın vücudunda açık yara bulunmadığı, ancak göz çevresi, kol ve bacaklarında morluklar olduğu belirtildi. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, otopsi sonucu bekleniyor.

Serhat Kılıç, Kağıthane, İstanbul, Teşkilat, Dizi, Trt, Son Dakika

Son Dakika Serhat Kılıç Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • cllylz5260@gmail.com [email protected]:
    Ah be çolak seni en çok söz dizizinde kötü karakteriyle tanıdık ama iyi adamdın.Mekanin cennet olsun inşaAllah 5 0 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    Allah rahmet eylesin Allah günahlarını affetsin İnşallah mekanı cennet eylesin Yakınlarına Rabbim sabırlar versin inşallah değerli kardeşlerim Hep birileri ölecek Biz de böyle yorumlar yapıp rahmet dilemeyeceğiz bir gün Allah hepimize sağlık sıhhat versin Allah gecinden versin bir gün Bizler de öleceğiz Allah imandan Kur'an'dan ayırmasın inşallah 4 0 Yanıtla
  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    Allah rahmet eylesin. 3 0 Yanıtla
  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    DEVRİK CÜMLE ; Evinde olu bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı. (Sanki, önce öldü, sonra diziden ayrıldı gibi yazışmış) DOĞRU CÜMLE ; TRT1’deki Diziden ayrılan oyuncu Serhat KILIÇ eviden ölü bulundu olmalıdır. Bu arada merhuma allah rahmet eylesin 2 1 Yanıtla
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