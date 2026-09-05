Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir - Son Dakika
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Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Osimhen\'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
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Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen için Nijerya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Yıldız golcünün sakatlığı nedeniyle Nijerya'nın eylül ayında oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarını kaçırabileceği öne sürüldü. Osimhen'in MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacak.

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'in durumu, sarı-kırmızılıların yanı sıra Nijerya Milli Takımı'nı da yakından ilgilendiriyor.

Başakşehir karşısında attığı golün ardından sakatlık yaşayan ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan Osimhen'in ilk kontrolleri gerçekleştirildi.

Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

KASIK BÖLGESİNDE GERİLME VE AĞRI

Galatasaray, yıldız golcünün kasık bölgesindeki kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Osimhen'in sakatlığının derecesini belirlemek amacıyla MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı bildirildi. Bu nedenle yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi konusunda henüz kesin bir süre bulunmuyor.

Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

NİJERYA'NIN MAÇLARINI KAÇIRABİLİR

Nijerya basınından Own Goal Nigeria'nın haberine göre, Osimhen'in yaşadığı sakatlık milli takım programını da etkileyebilir. Haberde, yıldız santrforun sakatlığı nedeniyle Nijerya'nın eylül ayında oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme karşılaşmalarını kaçırabileceği belirtildi.

SPORTING LİZBON MAÇI İÇİN DE GÖZLER MR'DA

Osimhen'in sağlık durumu Galatasaray açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde yıldız golcünün durumu yakından takip ediliyor. Osimhen'in hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı'nın önündeki karşılaşmalarda forma giyip giyemeyeceğine ilişkin daha net tablonun yarın yapılacak ileri tetkiklerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Victor Osimhen, Galatasaray, Başakşehir, Nijerya, Afrika, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Afrika kupasına katılmamak için resmen senaryo yazmışlar… 1 0 Yanıtla
  • Gürsel kaya Gürsel kaya:
    bize ne nijeryadan kardeşim..bu nasıl boş bir haber 1 0 Yanıtla
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