Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 4. haftasında sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Chobani Stadium'da saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Dev derbi öncesinde teknik direktörler İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano'nun sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi
Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic
ASENSIO KADRODA YOK
Fenerbahçe'de hafta boyunca bireysel çalışan Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosuna alınmadı. İspanyol yıldız, kararın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı.
İSMAİL KARTAL BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise Türkiye'deki ilk derbi sınavını Fenerbahçe karşısında verecek.
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