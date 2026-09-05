Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11\'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Chobani Stadium'da saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Dev derbi öncesinde teknik direktörler İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano'nun sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

ASENSIO KADRODA YOK

Fenerbahçe'de hafta boyunca bireysel çalışan Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosuna alınmadı. İspanyol yıldız, kararın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı.

İSMAİL KARTAL BEŞİKTAŞ'A KAYBETMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise Türkiye'deki ilk derbi sınavını Fenerbahçe karşısında verecek.