Dünyanın gözü orada! Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar

Ben-Gvir'den Gazze'nin geleceğine ilişkin tepki çekecek yeni bir plan geldi. İsrailli aşırı sağcı bakan, 7 yıl içinde Gazze'den yaklaşık 1,86 milyon Filistinlinin çıkarılmasını hedefliyor.

7 YILDA 1 MİLYON 860 BİN FİLİSTİNLİYİ GAZZE'DEN ÇIKARACAK

Yedioth Ahronoth'un haberine göre Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, "Bağı koparma 710" adını verdiği planını kamuoyuna sunacak. Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'yi kapsayan planda takvim de belirlendi. Buna göre ilk yıl 250 bin Filistinli, 3 yılın sonunda toplam 1 milyon 110 bin kişi, 7 yılın sonunda ise yaklaşık 1 milyon 860 bin Filistinli Gazze'den çıkarılacak. Ben-Gvir ise planındaki süreci "gönüllü göç" olarak tanımlıyor.

HÜKÜMETE GİRMEK İÇİN ŞART KOYACAK

Ben-Gvir aylardır üzerinde çalıştığı planı seçim kampanyasının en önemli başlıklarından biri haline getirecek. Yahudi Gücü Partisi, İsrail'de kurulacak yeni hükümete katılmak için yapılacak koalisyon görüşmelerinde planın hayata geçirilmesini temel şartlarından biri olarak masaya koyacak. Ben-Gvir ayrıca "gönüllü göç" için ayrı bir bakanlık kurulmasını talep edecek.

ÖZEL BAKANLIK KURUP MİLYARLARCA DOLAR HARCAYACAK

Plan kapsamında kurulacak bakanlıkta bir bakan ve genel müdürün yanı sıra bütçe birimleri, uluslararası müzakereleri yürütecek ekip ve bağımsız uygulama mekanizması bulunacak. Planın ilk aşaması için İsrail'in 3,1 milyar dolarlık yatırım yapması öngörülüyor. Uluslararası katılımın sağlanması ve Filistinlileri kabul edecek ülkelerle anlaşmaya varılması durumunda ise İsrail kaynaklı finansmanın 15,6 milyar dolara kadar çıkması planlanıyor. Ben-Gvir ayrıca planın İsrail'de ve bazı Afrika ülkelerinde tanıtılması için geniş çaplı bir reklam kampanyası yürütecek.

PLANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL: KİM KABUL EDECEK?

Planın önündeki en büyük sorun ise Gazze'den çıkarılacak Filistinlileri kabul edecek bir ülkenin bulunmaması. Yedioth Ahronoth'un aktardığı adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, "böyle bir planın uygulanması, Gazze'den ayrılmayı isteyen kişilere ve onları karşılayacak devlete ihtiyaç duyuyor" dedi. İsrail daha önce de Filistinlileri kabul etmeleri için çeşitli ülkelerle görüşmeler yürüttü ancak sonuç alamadı.

ETİYOPYA, KONGO VE SOMALİLAND'LA TEMAS

Habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, daraltılmış kabine üyelerine Gazze'den çıkarılacak Filistinlilerin kabul edilmesi konusunda yürütülen temaslarla ilgili bilgi verdi. İsrail'in bu kapsamda Etiyopya, Kongo ve Somaliland dahil bazı Afrika ülkeleriyle iletişim kurduğu belirtildi. Ancak herhangi bir ülkenin Gazze'den yüz binlerce Filistinliyi kabul edeceğine ilişkin somut bir anlaşma bulunmuyor.