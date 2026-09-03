Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu - Son Dakika
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Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın henüz 12 yaşındayken çekilen 1985 tarihli çocukluk görüntüleri ortaya çıktı. Yıllar öncesine ait videoda Yılmaz'ın bir arkadaşıyla kamera karşısına geçerek amatör bir dövüş sahnesi canlandırdığı görülüyor.

Son dönemde yaşadığı sağlık problemiyle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın 41 yıl öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. 1985 yılında kaydedilen videoda henüz çocuk yaşta olan ünlü komedyen, arkadaşıyla kamera karşısında dövüş sahnesi canlandırıyor.

12 YAŞINDAKİ CEM YILMAZ KAMERA KARŞISINDA

1973 doğumlu olan Cem Yılmaz'ın görüntüler çekildiğinde yaklaşık 12 yaşında olduğu görülüyor. Yıllar öncesine ait videoda Yılmaz'ın yanında yaşıtı bir arkadaşı bulunuyor. İkili, kamera karşısında kendi kurguladıkları amatör bir dövüş sahnesini canlandırıyor. Görüntülerde çocukların karşılıklı hamleler yaparak bir aksiyon sahnesini taklit ettikleri görülüyor.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin en ünlülerinden oldu

ARKADAŞIYLA DÖVÜŞ SAHNESİ CANLANDIRDI

Videonun en dikkat çekici bölümünü ise Cem Yılmaz ile arkadaşının dövüş koreografisi oluşturuyor. İkili, kameranın karşısında birbirlerine vuruyormuş gibi hareket ederek kendi küçük aksiyon sahnelerini çekiyor. Henüz profesyonel kariyerinden yıllar uzakta olan Cem Yılmaz'ın kamera karşısındaki rahat tavırları da görüntülerde dikkat çekiyor. 1985 yılında kaydedilen görüntüler, aradan geçen 41 yılın ardından Cem Yılmaz'ın çocukluk dönemine farklı bir pencere açıyor.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu

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Son Dakika Cem Yılmaz Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu - Son Dakika
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