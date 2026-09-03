Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı - Son Dakika
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Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Gabriel Jesus\'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı
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Barcelona, Arsenal forması giyen Gabriel Jesus'u 10 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. Katalan ekibiyle 2029'a kadar sözleşme imzalayan Brezilyalı golcünün sağlık kontrolü sırasında kollarını iki yana açarak ölçüm yaptırdığı görüntüsü ise dikkat çekti.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Katalan ekibi, son olarak Arsenal forması giyen Gabriel Jesus'u renklerine bağladığını duyurdu. Transferin tamamlanmasının ardından Brezilyalı yıldızın sağlık kontrolü sırasında çekilen sıra dışı bir karesi de ortaya çıktı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE BÖYLE ÖLÇTÜLER

Gabriel Jesus'un Barcelona için gerçekleştirilen sağlık kontrolleri sırasında üstü çıplak şekilde kollarını iki yana açarak ölçüm yaptırdığı görüldü.

Jesus'un arkasında yatay ve dikey şekilde yerleştirilen ölçüm cetvelleri bulunurken, Brezilyalı golcünün bu hali alışılmış sağlık kontrolü görüntülerinden farklı bir kare ortaya çıkardı.

Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

BARCELONA 10+4 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Barcelona, tecrübeli golcünün transferi için Arsenal'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor. Transfer sözleşmesine Jesus'un gelecekte başka bir takıma satılması halinde Arsenal'ın gelir elde etmesini sağlayacak bir madde de eklendi. Buna göre İngiliz ekibi, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

2029'A KADAR SÖZLEŞME

Gabriel Jesus, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı golcünün Katalan ekibiyle yaptığı anlaşma 2029 yılına kadar devam edecek. Böylece Arsenal macerasını noktalayan Jesus, kariyerine İspanya'da devam edecek.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

Gabriel Jesus, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli forvet bu maçlarda 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, sezon sonunda Arsenal ile birlikte Premier Lig şampiyonluğu da yaşadı.

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Son Dakika Spor Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı - Son Dakika

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