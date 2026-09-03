Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York\'ta hayatını kaybetti

ABD'de feminist hareketin en tanınmış isimlerinden Gloria Steinem, 92 yaşında hayatını kaybetti. New York'taki evinde yaşamını yitiren Steinem, yarım yüzyılı aşan kariyeri boyunca kadın hakları mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Gazetecilik kariyerinin ilk yıllarında, Playboy kulüplerinde çalışan kadınların koşullarını araştıran Steinem, hazırladığı çalışmayla dikkat çekti. Daha sonra New York Magazine'de yazılar kaleme alan aktivist, kadınların toplumsal ve siyasi hayatta karşılaştığı eşitsizlikleri gündeme taşıdı.

MS. DERGİSİNİN KURULUŞUNDA YER ALDI

Steinem, 1972'de kadınların toplumsal yaşam ve siyasetteki konularına odaklanan Ms. dergisinin kuruluşunda yer aldı. Dergi, ABD'deki feminist hareketin önemli yayınlarından biri haline gelirken Steinem de hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

Kadınların siyasette daha fazla temsil edilmesi, ekonomik haklara sahip olması ve toplumsal eşitliğin sağlanması için uzun yıllar mücadele eden Steinem, üreme hakları konusunda da önemli bir aktivist olarak tanındı.

BAŞKANLIK ÖZGÜRLÜK MADALYASI İLE ONURLANDIRILDI

Steinem, 1957 yılında kürtajın yasadışı olduğu dönemde kürtaj yaptırdığını yıllar sonra kamuoyuna açıkladı. Bu açıklamasının ardından kürtaj ve üreme hakları mücadelesinin önde gelen savunucuları arasında yer aldı.

Kadın hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle 2013 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından ABD'nin en yüksek sivil nişanlarından biri olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görüldü.

65 yılı aşkın kariyeri boyunca kadın hareketine yön veren Steinem, geride ABD feminist hareketinin en etkili isimlerinden biri olarak anılacağı uzun bir miras bıraktı.