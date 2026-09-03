Bulgaristan'da Lesovo Gümrüğünde İngiltere plakalı araçta 708 gram kaçak altın yakalandı - Son Dakika
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Bulgaristan'da Lesovo Gümrüğünde İngiltere plakalı araçta 708 gram kaçak altın yakalandı

Bulgaristan\'da Lesovo Gümrüğünde İngiltere plakalı araçta 708 gram kaçak altın yakalandı
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Bulgaristan'daki Lesovo Sınır Kapısı'nda İngiltere plakalı bir otomobilde yapılan aramada 708 gram kaçak altın ele geçirildi. Altınların değerinin 50 bin 140,56 euro olduğu belirlenirken, Romanya vatandaşı yolcu hakkında gümrük kanununa göre idari ihlal bildirimi düzenlendi.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan Lesovo Gümrüğünde, İngiltere plakalı bir otomobilde yapılan aramada 708 gram kaçak altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den Türkiye üzerinden Kıbrıs'a gitmek üzere Lesovo Sınır Kapısı'na gelen römorklu otomobil, gümrük kontrol noktasına giriş yaptı. Sürücü ve yolcular, beraberlerinde beyan edecek herhangi bir eşya bulunmadığını bildirdi.

Sınır polisi ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen detaylı kontrolde, yolculardan Romanya vatandaşı bir kişinin üzerinde ve çantasında sarı metalden yapılmış mücevher paketleri bulundu.

Gümrük görevlilerinin talebi üzerine uzman tarafından yapılan incelemede, mücevherlerin altından yapıldığı ve toplam ağırlığının 708 gram olduğu belirlendi. Ele geçirilen altınların değerinin ise 50 bin 140,56 euro olduğu tespit edildi.

Kaçak altın eşyalara el konulurken, Romanya vatandaşı hakkında gümrük kanununa göre idari ihlal bildirimi düzenlendi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, İngiltere, 3. Sayfa, Romanya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'da Lesovo Gümrüğünde İngiltere plakalı araçta 708 gram kaçak altın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da Lesovo Gümrüğünde İngiltere plakalı araçta 708 gram kaçak altın yakalandı - Son Dakika
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