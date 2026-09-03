Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı - Son Dakika
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Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı

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Yapay zeka destekli yaşlandırma filtresini farkında olmadan deneyen Kim Kardashian, karşısında gördüğü görüntüyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü yıldızın verdiği tepki dikkat çekti.

Güzellik rutinine verdiği önemle tanınan Kim Kardashian, yakın dostu ve makyaj sanatçısı Ariel Tejada ile vakit geçirdiği sırada yaşlandırma filtresinin etkisiyle karşılaştı.

Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı

Tejada'nın TikTok üzerinden açtığı filtrenin ne yaptığını başlangıçta fark etmeyen Kardashian, yapay zekanın yüzündeki çizgileri belirginleştirip kendisini yaşlandırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı

Filtrenin etkisini gören Kardashian'ın gözleri fal taşı gibi açılırken, ünlü yıldız "Hayır, hayır!" diyerek yüzünü elleriyle kapattı ve kameranın görüş açısından uzaklaşmaya çalıştı.

Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı

Kısa süre sonra yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atan Kardashian, filtreyle ortaya çıkan yaşlı halini annesi Kris Jenner'a benzettiğini söyledi.

Daha önce yaşlanma konusundaki endişelerini açıkça dile getiren Kardashian, bir röportajında "Her gün yaşlanmaktan korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Magazin Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı - Son Dakika
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