Esenyurt'ta otopark yangını öncesi iki çocuğun kartonla girdiği anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta otopark yangını öncesi iki çocuğun kartonla girdiği anlar kamerada

Esenyurt\'ta otopark yangını öncesi iki çocuğun kartonla girdiği anlar kamerada
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İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangında 42 kişi tahliye edilmiş, 27 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Yangın öncesi iki çocuğun ellerinde kartonla otoparka girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangından önce elinde kartonla garaja giren iki çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında çıkan yangın, araçlara sıçramış ve dumanlar tüm binayı sarmıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye ederken, 27 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Otoparktaki yangının öncesine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki çocuğun ellerinde kartonla otoparka girdikleri görüldü. Otoparktan yükselen alevler ise sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta otopark yangını öncesi iki çocuğun kartonla girdiği anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta otopark yangını öncesi iki çocuğun kartonla girdiği anlar kamerada - Son Dakika
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