Balıkesir Karesi'de kardeşler arasında bıçaklı kavgada ağabey kardeşini öldürdü - Son Dakika
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Balıkesir Karesi'de kardeşler arasında bıçaklı kavgada ağabey kardeşini öldürdü

Balıkesir Karesi\'de kardeşler arasında bıçaklı kavgada ağabey kardeşini öldürdü
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki kardeş arasında alkol yüzünden çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 48 yaşındaki Y.T.O. hayatını kaybederken, ağabeyi A.O. hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir'de iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabey kardeşini öldürdü.

ALKOL TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı. Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

İKİSİ DE BIÇAKLARA DAVRANDI

İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı. Olayda ağır şekilde yaralanan Y.T.O. yapılan kontrollere rağmen hayatını kaybetti.

A.O. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Karesi'de kardeşler arasında bıçaklı kavgada ağabey kardeşini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Karesi'de kardeşler arasında bıçaklı kavgada ağabey kardeşini öldürdü - Son Dakika
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