Balıkesir Karesi'de kardeşler arasında bıçaklı kavgada ağabey kardeşini öldürdü
Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki kardeş arasında alkol yüzünden çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 48 yaşındaki Y.T.O. hayatını kaybederken, ağabeyi A.O. hakkında işlem başlatıldı.
Balıkesir'de iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabey kardeşini öldürdü.
ALKOL TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı. Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.
İKİSİ DE BIÇAKLARA DAVRANDI
İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı. Olayda ağır şekilde yaralanan Y.T.O. yapılan kontrollere rağmen hayatını kaybetti.
A.O. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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