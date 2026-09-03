Balıkesir Karesi\'de kardeşler arasında bıçaklı kavgada ağabey kardeşini öldürdü

Balıkesir'de iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabey kardeşini öldürdü.

ALKOL TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı. Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

İKİSİ DE BIÇAKLARA DAVRANDI

İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı. Olayda ağır şekilde yaralanan Y.T.O. yapılan kontrollere rağmen hayatını kaybetti.

A.O. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.