Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

Iğdır’ın Topçular Mahallesi’nde bir binanın 4. katındaki dubleks dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE KOMŞU BİNADAN MÜDAHALE ETTİ

Yangın akşam saatlerinde evde kimsenin bulunmadığı tahmin edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak binanın tüm etrafının kapalı olması ve çevredeki yapılaşma nedeniyle itfaiye araçlarının yangının çıktığı binaya doğrudan yaklaşamaması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Yangına müdahale edebilmek için itfaiye ekipler, yan binanın 2. katına geçerek buradan uzattıkları hortumlarla yangının çıktığı 4. kattaki daireye müdahale etti. Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Haber Halit Öztürk

Haber: Halit Öztürk