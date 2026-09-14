Ünlülerin avukatı Emek Emre tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden Avukat Emek Emre ve kuaför Ünal Demir tutuklandı. Oyuncu Çağla Boz ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında aralarında Emek Emre ve Çağla Boz’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerinin operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EMEK EMRE VE ÜNAL DEMİR TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından Emek Emre ve Ünal Demir, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Emek Emre

Hakimlik, iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

ÇAĞLA BOZ’A EV HAPSİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Boz, hakimlik tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Çağla Boz

Boz’un evinde yapılan aramada ise hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

EMEK EMRE NİKÂH TÖRENİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Tutuklanan avukat Emek Emre, gözaltına alınmasından kısa süre önce düzenlenen nikâh töreniyle de gündeme gelmişti. Emre’nin nikâh şahitleri arasında Gülşen, Gülben Ergen, Hasan Arat, Sadettin Saran, İhsan Gülay ve Deniz Erdem yer almıştı.

Soruşturmayla ilgili adli süreç devam ederken, dosyadaki diğer şüpheliler yönünden işlemlerin sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE GÜLŞEN'İN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

Emek Emre, daha önce sanatçı Gülşen'in avukatlığını üstlenmesiyle de gündeme gelmişti. Emre, Gülşen'in 2022 yılında tutuklanmasının ardından adliye önünde yaptığı açıklamalarla kamuoyunda geniş yer bulmuştu.