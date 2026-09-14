İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

İsmail Kartal\'dan istifası hakkında açıklama
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ligdeki Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstifası hakkında konuşan deneyimli hoca, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''KAFAMA SU ŞİŞESİ GELDİ''

''Roma maçının ardından yaşananlara dair sizin söylemek istedikleriniz neler? Oyuncuların geri dönüşleri nasıl oldu?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok, devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz." dedi. 

''KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ''

Mücadele hakkında konuşan İsmail Kartal, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kim oynarsa oynasın, her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da sahaya çıkacak oyuncularıma çok güveniyorum. Gayet iyi çalıştık. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    bundan bir önceki seçimde eğer Seçilirsem mourinhoyu getireceğim demişti. italyaya kadar gidip mourinho ile pazarlık yapmıştı. madem ismaili bu kadar tutuyordun o zaman niye ismaille çalışcam demedin ha aziz. bunlarınki sahte birliktelik. iki mağlubiyet sonra birbirlerini yerler. 4 0 Yanıtla
  • İsmail Abi İsmail Abi:
    Maç sonunda “taraftarımızdan özür dileriz, önümüzdeki maçlara bakacağız” demeyelim. 2 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    iyi oldu. bu sene de sıfır çekerler. 1 1 Yanıtla
  • berke Adgzl berke Adgzl:
    Gurursuz 0 0 Yanıtla
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