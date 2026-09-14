Almanya'da Cessna tipi küçük uçak tarlaya düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Cessna tipi küçük uçak tarlaya düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Heinsberg'de Cessna tipi küçük bir uçak sabah saatlerinde tarlaya düştü ve uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın tamamen parçalandığı kazada ölenlerin kimlikleri paylaşılmazken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Heinsberg'de küçük bir uçağın tarlaya düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Heinsberg polisi, Erkelenz kenti yakınlarında sabah saatlerinde Cessna tipi küçük bir uçağın tarlaya düştüğünü belirtti.

Polis, kazada uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Uçağın tamamen parçalandığı, enkazın birkaç ağacın bulunduğu tarla kenarına yayıldığı belirtilirken, kazada ölenlerin kimlikleri ve mürettebata ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Almanya, Cessna, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Cessna tipi küçük uçak tarlaya düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Galatasaray’a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor Galatasaray'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor
Gift Orban, Victor Osimhen’i yakaladı Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı
Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 19:17:42. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Cessna tipi küçük uçak tarlaya düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement