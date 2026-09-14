Almanya'da Cessna tipi küçük uçak tarlaya düştü, 3 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Heinsberg'de Cessna tipi küçük bir uçak sabah saatlerinde tarlaya düştü ve uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın tamamen parçalandığı kazada ölenlerin kimlikleri paylaşılmazken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Heinsberg'de küçük bir uçağın tarlaya düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Heinsberg polisi, Erkelenz kenti yakınlarında sabah saatlerinde Cessna tipi küçük bir uçağın tarlaya düştüğünü belirtti.
Polis, kazada uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
Uçağın tamamen parçalandığı, enkazın birkaç ağacın bulunduğu tarla kenarına yayıldığı belirtilirken, kazada ölenlerin kimlikleri ve mürettebata ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA
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