Polis aracına çarpıp kaçan sürücü Keçiören\'de yakalanıp tutuklandı

ANKARA'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polis aracına çarparak kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında, bir araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin araçtan inmesi yönündeki ikazlarına rağmen sürücü, polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Sürücünün kullandığı araç kısa süre sonra 43'üncü Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Yapılan çalışmayla kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün kullandığı araç, 120 gün süreyle otoparka çekilirken, sürücü belgesine 4 ay süreyle el konuldu ve 290 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ikametinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 av tüfeği ile 4 fişek ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.