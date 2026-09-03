Esenyurt'ta sitede yangın paniği: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

42 KİŞİ MAHSUR KALDI

Otoparktaki bir araçtan yükselen dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

CAMA ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Öte yandan, baba ve oğlun yangından kurtulmak için camın önüne çıktığı ve metrelerce yükseklikte kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı. Yüreklerin ağza geldiği anlar vatandaşların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangında otoparktaki iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.