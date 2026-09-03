Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak - Son Dakika
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Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak

Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir\'de 90 TL\'yi aşacak
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Motorinin litre fiyatına 4 Eylül Cuma gününden itibaren 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına gelen zamla motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak, 50 litrelik bir deponun maliyeti ise 412 TL artacak.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırdı. Yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yüksek oranlı zam olarak yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

TEK GECEDE YÜZDE 10'A YAKIN ARTIŞ

Beklenen 8,24 TL'lik zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.

Zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,32 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

50 LİTRELİK DEPOYA 412 TL'LİK EK MALİYET

Zam, araç sahiplerinin bir depo için ödeyeceği tutarı da önemli ölçüde artıracak. Motorine beklenen 8,24 TL'lik artış gerçekleşirse 50 litrelik bir deponun maliyeti 412 TL daha fazla olacak.

Buna göre 50 litrelik bir motorin deposunun yalnızca zamdan kaynaklanan ek maliyeti 400 TL'yi aşacak.

ANKARA VE İZMİR'DE 90 TL SINIRI AŞILACAK

Zam sonrası beklenen motorin fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: 89,32 TL

Ankara: 90,73 TL

İzmir: 90,71 TL

Böylece beklenen zam gerçekleşirse Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 TL sınırını aşmış olacak.

Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Motorin Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak - Son Dakika
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