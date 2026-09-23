Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı - Son Dakika
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Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

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Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı
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Deprem sonrası kiraları fahiş seviyelere çıkan Malatya'da, TOKİ afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması piyasayı tersine çevirdi. Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, son 1,5 ayda kiraların yüzde 25 ila 30 gerilediğini, bazı bölgelerde 8-10 bin liraya ilan verilmesine rağmen kiracı bulunamadığını söyledi. Kentte 55 bin 712 konut kullanıma hazır durumda; 29 bin 240 hak sahibi ise anahtarını henüz teslim almadı.

Deprem bölgesi Malatya'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmasıyla birlikte kiralık daire piyasasında ciddi bir rahatlama yaşandı. Kentte son 1,5 ayda kira fiyatlarında yüzde 25 ila 30 oranında düşüş yaşanırken, ev sahiplerinin kiracı bulmakta zorlandığı belirtildi.

Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Malatya'da devlet eliyle yürütülen imar ve ihya çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte kentteki konut arzı talebi aşarken, fahiş seviyelere ulaşan kira fiyatları da hızla gerilemeye başladı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, deprem sonrası yükselen kiraların TOKİ konutlarının teslimiyle normal seviyelere çekildiğini belirtti. Son 1,5 ay içerisinde kentteki kiralarda yüzde 25 ile 30 arasında bir düşüş yaşandığını ifade eden Özgül, bu durumun özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve asgari ücretliler için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

55 BİN 712 KONUT KULLANIMA HAZIR

Özgül, kentte yürütülen konut projelerindeki son durumu aktararak, "Depremin ardından geçen süreçte konutların yaklaşık yüzde 60'ı teslim aşamasına geldi. TOKİ verilerine göre 55 bin 712 konut tamamen hazır durumda. Vatandaşlarımıza anahtarı teslim edilen 26 bin 471 konut şu an aktif olarak kullanılıyor. Fakat hak sahibi olduğu halde konutu bitmiş olan 29 bin 240 vatandaşımız henüz anahtarlarını teslim almadı. Bu vatandaşlarımızın acilen anahtarlarını alarak evleri kullanıma ya da piyasaya sunması gerekiyor" dedi.

Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

İLAN PANOLARINDA 'ACİL KİRALIK' YAZILARI

Piyasadaki konut fazlalığı nedeniyle ev sahiplerinin kiracı bulmakta zorlandığını ifade eden Özgül, "İkizce bölgesinde 8 bin ile 10 bin lira, Orduzu Pınarbaşı- Kaldırım civarında ise 12-13 bin lira seviyesinde ilana çıkılmasına rağmen kiracı bulunamıyor. Akoğuz Kışlası ve Çamurlu TOKİ'lerinde de durum aynı. İlan panolarında artık acil kiralık yazıları görüyoruz. Malatya'da arz talebi karşıladı, hatta ihtiyacın üzerinde bir konut varlığı oluştu. Çarşı merkezi, Fahri Kayahan, Çavuşoğlu, İskender Mahallesi ve Yakınca gibi bölgelerde şu an 25 bin lira civarında olan kiraların da kısa sürede makul seviye olan 15 bin liraya gerilemesini bekliyoruz. Malatya şartlarında ortalama kiranın 8 bin ila 15 bin lira arasında olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

EV SAHİPLERİNE AİDAT UYARISI

İl dışında yaşayıp Malatya'da TOKİ'den daire teslim alan hak sahiplerine de çağrıda bulunan Özgül, yüksek kira beklentisinin mağduriyet oluşturacağını belirterek, "Şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz kiralama yaparken fiyatları çok yüksek tutuyor. Ev sahiplerine çağrımız, fiyatları makul seviyelere çekmeleridir. Aksi takdirde evleri boş kalacak ve önümüzdeki aydan itibaren başlayacak olan site aidatlarını cebinden ödemek zorunda kalacaklar. Evlerin boş kalmaması için tavan kiranın 15 bin lira olarak değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kiralık DaireEkonomiMalatyakiracıGüncelEmlakSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    devletimiz var olsun.inşallah sosyal konut projesi çoğalır, dar gelirli vatandaşımız rahat eder. 0 0 Yanıtla
  • Dogukan Delibalta (Dogububa) Dogukan Delibalta (Dogububa):
    tabi tabi 0 0 Yanıtla
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