Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü - Son Dakika
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Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

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Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü
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Güney Afrika'da düzenlenen ev partisinde silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırganlar, evdeki kişileri toplayıp ateş açtıktan sonra kaçtı. Polis geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güney Afrika, yüksek cinayet oranına sahip bir ülke.

Güney Afrika'da bir ev partisinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Durban yakınlarında bir eve giren silahlı saldırganlar, içeride bulunan kişilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda üç kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yerel televizyon kanalı eNCA'nın aktardığı bilgilere göre saldırganlar, evde bulunan kişileri tek bir odaya topladıktan sonra üzerlerine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, kurbanlardan birine ait otomobilin alevler içinde bulunduğu bildirildi.

Polis sözcüsü Albay Robert Netshiunda, ilk soruşturma bulgularının saldırının üç erkek şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini gösterdiğini açıkladı.

Saldırının ardından henüz kimse gözaltına alınmadı. Polis, KwaMakhutha bölgesi ve çevresinde saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Durban'ın da içinde bulunduğu KwaZulu-Natal eyaletinin başbakanı Thamsanqa Ntuli, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadının da bulunduğunu söyledi.

Ntuli, “Mağdurlar, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu bir grup, saat 23.00 sıralarında bir evde toplanmıştı. Silahlı saldırganların eve girerek içeride bulunan kişilerin üzerine ateş açtığı bildirildi” dedi.

Saldırı sırasında evde bulunan kişilerin bir parti için bir araya geldiği belirtildi.

Yetkililer, saldırının neden gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Ntuli, olayın bölge halkında büyük bir şok ve üzüntü yarattığını belirterek, “Olay, toplumu derin bir şok ve yasa sürükledi” ifadelerini kullandı.

Polis, hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun erkek olduğunu doğruladı.

Güney Afrika'da yüksek cinayet oranı

Güney Afrika, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

Yaklaşık 62 milyon kişinin yaşadığı ülkede her gün ortalama 60 kişinin cinayet sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ülkede bu yılın başlarında Johannesburg kenti yakınlarında iki ay içinde dokuz kadının ölü bulunması da büyük endişeye yol açmıştı.

Söz konusu olaylar, bölgede bir seri katilin faaliyet gösteriyor olabileceği yönündeki korkuları artırmıştı.

Olaylarla bağlantılı olarak üç şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bir erkek ve iki kadın bulunuyordu.

Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü
Güney AfrikaCinayetPolisSon Dakika

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