Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle tanınan Gözde Seda Altuner, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, zayıflama sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Bir dönem televizyonda yayınlanan ve başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen’in paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, geçirdiği değişimle dikkat çekti.

‘Sadakatsiz’in ardından ‘Sandık Kokusu’ ve ‘Çift Kişilik Oda’ gibi yapımlarda da rol alan Altuner, verdiği kilolarla hayranlarının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada da konuşuldu.

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

ZAYIFLAMA SÜRECİNİ ANLATTI

Gözde Seda Altuner, geçtiğimiz haftalarda kendisine yöneltilen “Nasıl zayıfladın?” sorularına verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Takipçilerinin kilo verme yöntemini merak ettiğini söyleyen oyuncu, doktor kontrolünde zayıflama iğnelerinden birini kullandığını açıkça ifade etti.

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Altuner, bu tür uygulamaların doktor gözetiminde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum” dedi.

Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

“SADECE SAĞLIKLI BESLENİP SPOR YAPMIYORUM”

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde sağlıklı beslendiğini ve düzenli olarak spor yaptığını da belirtti. Ancak değişimin yalnızca beslenme ve egzersizden kaynaklandığını söylemek istemediğini ifade etti.

Altuner, takipçilerine karşı dürüst davranmak istediğini belirterek, “Sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum gibi bir şey söylememek için” açıklamasında bulundu.

Oyuncu, kilo verme süreciyle ilgili konuşurken esprili ifadeler kullanmayı da ihmal etmedi. Son dönemde kilo veren birçok kişiye değinen Altuner, “Yıllardır kiloyu veremeyen herkes bir anda eridi” sözleriyle yaşanan değişime mizahi bir yorum yaptı.

Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın basın toplantısını acılı annenin feryadı böldü
Doğu Akdeniz’de sular ısınıyor Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan’dan yanıt geldi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı tutuklandı Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı tutuklandı
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:50
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
15:47
Real Madrid’in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 16:32:14. #7.13#
SON DAKİKA: Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement