Sadakatsiz’in Gönül’üydü! Son halini görenler tanımakta zorlandı

Bir dönem televizyonda yayınlanan ve başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen’in paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, geçirdiği değişimle dikkat çekti.

‘Sadakatsiz’in ardından ‘Sandık Kokusu’ ve ‘Çift Kişilik Oda’ gibi yapımlarda da rol alan Altuner, verdiği kilolarla hayranlarının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada da konuşuldu.

ZAYIFLAMA SÜRECİNİ ANLATTI

Gözde Seda Altuner, geçtiğimiz haftalarda kendisine yöneltilen “Nasıl zayıfladın?” sorularına verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Takipçilerinin kilo verme yöntemini merak ettiğini söyleyen oyuncu, doktor kontrolünde zayıflama iğnelerinden birini kullandığını açıkça ifade etti.

Altuner, bu tür uygulamaların doktor gözetiminde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum” dedi.

“SADECE SAĞLIKLI BESLENİP SPOR YAPMIYORUM”

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde sağlıklı beslendiğini ve düzenli olarak spor yaptığını da belirtti. Ancak değişimin yalnızca beslenme ve egzersizden kaynaklandığını söylemek istemediğini ifade etti.

Altuner, takipçilerine karşı dürüst davranmak istediğini belirterek, “Sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum gibi bir şey söylememek için” açıklamasında bulundu.

Oyuncu, kilo verme süreciyle ilgili konuşurken esprili ifadeler kullanmayı da ihmal etmedi. Son dönemde kilo veren birçok kişiye değinen Altuner, “Yıllardır kiloyu veremeyen herkes bir anda eridi” sözleriyle yaşanan değişime mizahi bir yorum yaptı.