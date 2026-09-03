Melih Gökçek\'e açık açık soruldu: AK Parti sizi gözden mi çıkardı?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma ve ailesinin Almanya'daki yatırımlarına ilişkin iddialarla ilgili Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. İddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenirken, Gökçek'in de 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

"AK PARTİ GÖKÇEKLERİ GÖZDEN ÇIKARDI MI?"

İsmail Saymaz, Gökçek'e soruşturmanın yanı sıra AK Parti'nin kendisine yönelik tutumunu da sordu.

Saymaz'ın "AK Parti Gökçekleri acaba gözden çıkardı mı?" sorusuna Gökçek şu yanıtı verdi:

"Adalet herkese adalet. Gökçek'lere de adalet, İsmail Saymaz'a da adalet. Bakın ben ağlıyor muyum?"

"HAYATIM BOYUNCA 1 LİRA YURT DIŞINA HAVALEM YOKTUR"

Saymaz'ın, oğlu ve gelini üzerinden yurt dışına para çıkardığı yönündeki iddiaları sorması üzerine Gökçek, bunu reddetti.

Gökçek, "Yok ki öyle bir şey. Benim hayatım boyunca 1 lira yurt dışına havalem yoktur. Belediye başkanı olduktan sonra da yurt dışına hiç çıkmadım. Almanya'yı bırak, ülkemden de ayrılmadım" dedi.

Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'in Türkiye'de olduğunu belirten Gökçek, kendileri hakkında ifade daveti bulunmadığını söyledi.

"ÇOCUKLAR ALMANYA'DA TİCARET YAPMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

Ailesinin Almanya'daki işlemlerine ilişkin soruya da yanıt veren Gökçek, söz konusu sürecin oturum izniyle ilgili olduğunu belirterek detaylarını bilmediğini söyledi.

Saymaz'ın, Almanya'dan oturum alınmaya çalışılmasının Gökçek'in geçmişteki Almanya çıkışlarıyla çelişip çelişmediğini sorması üzerine Gökçek, "Çocuklar Almanya'da ticaret yapmayı düşünüyorlar. Olay sadece bu. Bunlar 3.8 milyonu almış, bunu da tek seferde ödeyememiş, taksit taksit ödemişler" ifadelerini kullandı.

Gökçek, Almanya'daki yatırımlarda kullanılan paranın kaynağına ilişkin soruya ise Ankara'da kaç mülk satıldığını bilmediğini ve kendisine bu konuda bilgi verilmediğini söyledi.

AĞIREL: ALMANYA'DA "HAMAG" ADINDA ŞİRKET KURULDU

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Murat Ağırel ise Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde HAMAG adlı şirket kurduğunu öne sürdü.

Ağırel, şirketin başlangıçta 30 bin euro sermayesi, sıfır cirosu ve sıfır çalışanı bulunduğunu, 2024 yılında ise 3 milyon 800 bin euroluk mal varlığına ulaştığını iddia etti.

Söz konusu mal varlığının 15 daire ve iki ticari alandan oluştuğunu söyleyen Ağırel, daha sonra Almanya'nın Velbert kentinde 18 daire ve beş ticari alanın bulunduğu 8 milyon 700 bin euro değerindeki bir gayrimenkul için sözleşme yapıldığını, ancak şartların yerine getirilmemesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini ileri sürdü.

180-200 MİLYON EUROLUK AVM İDDİASI

Ağırel, sürecin daha sonra Lüksemburg'a uzandığını da iddia etti. İki farklı kaynaktan bilgi aldığını belirten Ağırel, burada 180-200 milyon euro değerinde bir alışveriş merkezinin satın alınması için pazarlık yapıldığını, tarafların anlaşamaması üzerine satın alma işleminden vazgeçildiğini öne sürdü.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR OLAY ÖRGÜSÜ ORTAYA ÇIKACAK"

Savcılığa elindeki bilgi ve belgeleri sunduğunu söyleyen Ağırel, soruşturmanın genişleyebileceğini belirterek, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.