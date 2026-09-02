BBP lideri Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikast sonucu öldürüldüğünü söyledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili, "Burada artık kasten, planlayarak, tasarlayarak öldürmeden, bir cinayetten ve suikastten bahsedilmektedir. Artık mesele netleşmiştir. Biz de bugün bu sürecin bir suikast olduğunu, kaza olmadığını çok açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." dedi.

"BİZ MESELEYE ASLA KAZA DEMEDİK"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gündeminde, 25 Mart 2009 tarihinde, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin Kahramanmaraş'ta düşen helikopter kazasında hayatını kaybetmesi vardı. Yaşanan adli gelişmeleri değerlendiren Destici, olayın artık bir suikast olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Destici, soruşturmayı başından itibaren hassas ve kararlı şekilde takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz meseleye başından itibaren asla kaza demedik. Bugün geldiğimiz noktada özellikle Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in dosyayla ilgili açıklamalarını da takdirle karşılıyoruz. Burada artık kasten, planlayarak, tasarlayarak öldürmeden, bir cinayetten ve suikastten bahsedilmektedir. Artık mesele netleşmiştir. Biz de bugün bu sürecin bir suikast olduğunu, kaza olmadığını çok açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu suikastin, tasarlayarak adam öldürme suçunun da Bakanlığımız öncülüğünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada net bir şekilde ortaya çıkarılacağını, faillerinin bulunacağını, aydınlatılacağını ve hukuk önünde bedelini ödeyeceklerini biliyoruz."