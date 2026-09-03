Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Meksika’da ünlü müzisyen Jonathan Melendez, 4 aylık hamile eşi, 3 yaşındaki kızı ve evde çalışan bir kişi lüks dairelerinde öldürüldü. Kurbanlar ile ailenin köpeği koli bandıyla bağlanmış halde bulunurken, 6 yaşındaki çocuk saldırıdan yara almadan kurtuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde korkunç bir cinayet işlendi. Bir müzik grubunda klavye çalan 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, hamile eşi Ana Paola, 3 yaşındaki kızları ve evde çalışan genç bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ailenin evcil köpeği de öldürüldü.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAĞ BULUNDU
Yetkililerin açıklamasına göre, eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Melendez’in 6 yaşındaki çocuğu ise dairede yara almadan bulundu. Hayatını kaybeden Ana Paola’nın yaklaşık 4 aylık hamile olduğu belirtildi.
KOLİ BANDIYLA BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDULAR
Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kurbanların ve ailenin evcil köpeğinin koli bandıyla bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.
İlk incelemelerde 3 yaşındaki kız çocuğu ile diğer iki kişinin başlarından silahla vurulduğu, bir kişinin ise sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık Ofisi, cinayetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden birinin Melendez ile olan bağlantısını kullanarak daireye girmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Cinayetlerin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
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