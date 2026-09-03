Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika’da ünlü müzisyen Jonathan Melendez, 4 aylık hamile eşi, 3 yaşındaki kızı ve evde çalışan bir kişi lüks dairelerinde öldürüldü. Kurbanlar ile ailenin köpeği koli bandıyla bağlanmış halde bulunurken, 6 yaşındaki çocuk saldırıdan yara almadan kurtuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde korkunç bir cinayet işlendi. Bir müzik grubunda klavye çalan 38 yaşındaki besteci Jonathan Melendez, hamile eşi Ana Paola, 3 yaşındaki kızları ve evde çalışan genç bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ailenin evcil köpeği de öldürüldü.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK SAĞ BULUNDU

Yetkililerin açıklamasına göre, eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Melendez’in 6 yaşındaki çocuğu ise dairede yara almadan bulundu. Hayatını kaybeden Ana Paola’nın yaklaşık 4 aylık hamile olduğu belirtildi.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

KOLİ BANDIYLA BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDULAR

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kurbanların ve ailenin evcil köpeğinin koli bandıyla bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.

İlk incelemelerde 3 yaşındaki kız çocuğu ile diğer iki kişinin başlarından silahla vurulduğu, bir kişinin ise sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık Ofisi, cinayetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden birinin Melendez ile olan bağlantısını kullanarak daireye girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Cinayetlerin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Cinayet, Sonora, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Meksika Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor Bursa'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Apple’da 15 yıllık dönem sona erdi Tim Cook koltuğunu devretti Apple'da 15 yıllık dönem sona erdi! Tim Cook koltuğunu devretti
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Bu halde bulundular Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü Bu halde bulundular! Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü
Yeni sezonun ilk gafı Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

07:02
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar
06:48
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
06:37
Melih Gökçek’e açık açık soruldu: AK Parti sizi gözden mi çıkardı
Melih Gökçek'e açık açık soruldu: AK Parti sizi gözden mi çıkardı?
06:27
SPK’dan yabancıların para transferine yeni düzenleme
SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme
22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 07:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement