Bursa'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze, meyve ve salça üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

YANGIN PLASTİK KASALARIN TUTUŞMASIYLA BAŞLADI

Yangın, saat 13.00 sıralarında Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme mevkisindeki fabrikada çıktı.

Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik kasaların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikanın çevresini sardı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.