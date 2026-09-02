CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü - Son Dakika
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CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü

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Mutlak Butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük programı kapsamında gittiği İzmir'de havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kentte CHP MYK toplantısına başkanlık edecek olan Kılıçdaroğlu; esnaf buluşmaları, halk toplantıları ve Buca Cezaevi ziyareti dahil olmak üzere yoğun bir temas trafiği gerçekleştirecek.

Mutlak Butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün sürecek saha çalışmaları için İzmir'e gitti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda partililerin yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılanan CHP lideri, kentin dört bir yanında gerçekleşecek programları için temaslarına başladı.

İL ÖRGÜTÜYLE BİR ARAYA GELECEK 

İzmir programı kapsamında saat 16.30’da CHP İzmir İl Başkanlığı’na geçecek olan Kılıçdaroğlu, il örgütüyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Akşam saatlerinde Karşıyaka Bostanlı’ya geçecek olan CHP Genel Başkanı, saat 19.45’te Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye" buluşmasına katılacak. Kılıçdaroğlu, saat 22.00’de ise mağdur ailelerle akşam yemeğinde buluşacak.

CHP'nin kalesinde <a class='keyword-sd' href='/ozgur-ozel/' title='Özgür Özel'>Özgür Özel</a>'i kıskandıracak görüntü
İzmir'de Kılıçdaroğlu'na coşkulu karşılama... 

İKİNCİ GÜN KÖY KAHVALTISI VE BUCA CEZAEVİ ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu’nun İzmir programı 3 Eylül Perşembe günü de yoğun bir tempoda devam edecek. Sabah saat 09.30’da Buca Kaynaklar Köyü Çınaraltı Meydanı’nda köy halkıyla kahvaltıda bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, ardından saat 12.00’de Buca Cezaevi’ni ziyaret edecek. İki günlük saha mesaisi kapsamında Kılıçdaroğlu'nun takviminde ayrıca ESBAŞ ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretleri de yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Cezaevi, Özgür Özel, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kubilay Gencturk Kubilay Gencturk:
    gerçek Atatürkçüler partide.. 4 5 Yanıtla
  • Mehmet Baskan Mehmet Baskan:
    Çoğunluğu akp seçmenidir 6 3 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz Hüseyin Yilmaz:
    Hangi ajans gelmiştir gene kimbilir 4 2 Yanıtla
  • Melih Babaoglu Melih Babaoglu:
    özür satmaz satanlar. meydanda sebze meyve satar 23 yıl bay Kemal eyyyy bay Kemal. şalgamı benim tuttum 0 3 Yanıtla
  • Kubilay Gencturk Kubilay Gencturk:
    ne kadar kötü kalplisin böyle 1 0 Yanıtla
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