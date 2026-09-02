Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış - Son Dakika
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Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış

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Silivri açıklarında ALSU tankeriyle çarpıştıktan sonra batan TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin sahibi İmamoğlu Denizcilik, kaptanın kazadan önce karşı gemiyi telsizle uyardığını açıkladı. Şirket, ilk tespitlere göre kazanın ALSU'nun seyir hareketleri sonucu meydana geldiğini öne sürerken, gemideki 10 Türk denizciyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve 10 denizci için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü gemi kazasında yeni bir gelişme yaşandı.

İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden ve rulo sac yüklü olan M/V TUĞBERK İMAMOĞLU'nun sahibi İmamoğlu Denizcilik, kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şirket, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ilk bilgiler ve seyir kayıtlarına dayanan değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

"KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN SEYİR HATTINDA İLERLİYORDU"

Şirketten yapılan açıklamada, ilk bilgiler ve seyir kayıtları doğrultusunda TUĞBERK İMAMOĞLU'nun Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni içerisinde kendisine tahsis edilen seyir hattında ilerlediği belirtildi.

Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış

Geminin yürürlükteki uluslararası seyir ve çatışmayı önleme kurallarına uygun şekilde seyrini sürdürdüğünü savunan şirket, kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza veya aksaklığın bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca geminin kaza öncesinde seyir veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek teknik bir arızasının olmadığı, gerekli yıllık klas sörveylerinin gerçekleştirildiği ve ilgili klas ile yasal sertifikalarının geçerli olduğu ifade edildi.

KAPTANIN ÇARPIŞMADAN ÖNCE ALSU'YU UYARDIĞI AÇIKLANDI

İmamoğlu Denizcilik'in açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise iki gemi arasında kazadan hemen önce kurulduğu belirtilen telsiz irtibatı oldu.

Şirket, TUĞBERK İMAMOĞLU'nun kaptanının ALSU ile telsiz üzerinden iletişim kurduğunu ve tankerin kendi seyir sahasına girdiğini belirterek uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kazadan önce gemimiz kaptanı tarafından M/T ALSU ile telsiz irtibatı kurulmuş, karşı geminin gemimizin seyir sahasına girmekte olduğu açıkça bildirilerek gerekli uyarı yapılmıştır."

Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış

KAZANIN ALSU'NUN SEYİR HAREKETLERİNDEN KAYNAKLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İmamoğlu Denizcilik, kaptanın yaptığı belirtilen uyarıya rağmen çarpışmanın gerçekleştiğini belirterek, ilk tespitlerine göre kazanın ALSU'nun seyir hareketleri sonucunda meydana geldiğini ileri sürdü.

Şirket, bu değerlendirmesinin ilk tespitlere dayandığını özellikle belirtirken, çarpışmanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU'nun kısa süre içerisinde battığını kaydetti. Kazanın kesin nedeni ve tarafların sorumluluğu ise yürütülecek resmi inceleme ve soruşturmaların ardından belirlenecek.

ACİL DURUM SİNYALİYLE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şirketin açıklamasına göre çarpışmanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU'nun EPIRB cihazından acil durum sinyali gönderildi. Sinyalin alınması üzerine kamu kurumları olaydan haberdar oldu ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İmamoğlu Denizcilik, daha sonra ALSU'nun kaptanının da ilgili kamu birimleriyle iletişime geçerek kazayı bildirdiğini açıkladı.

Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış

Denizcilik Genel Müdürlüğünün daha önce paylaştığı bilgilere göre de TUĞBERK İMAMOĞLU'na ait EPIRB cihazından gelen acil durum sinyali saat 03.26'da Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi COSPAS-SARSAT tarafından tespit edilmişti. ALSU'nun kaptanı ise saat 03.41'de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezini arayarak yaklaşık 03.15 sıralarında bir gemiyle çarpıştıklarını bildirmişti.

10 DENİZCİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili birimlerin katılımıyla devam ettiği bildirildi.

İmamoğlu Denizcilik de çalışmaları yakından takip ettiklerini ve yetkili makamlarla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış

Şirket, en büyük önceliklerinin gemide görev yapan 10 denizciye ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Bu aşamada en büyük önceliğimiz ve temennimiz, gemimizde görev yapan 10 denizcimize bir an önce ulaşmaktır. Tüm düşüncelerimiz ve dualarımız denizcilerimiz ve kıymetli aileleriyle birliktedir" açıklamasını yaptı.

TÜM BİLGİ VE BELGELER YETKİLİ MAKAMLARA SUNULACAK

İmamoğlu Denizcilik, kazanın nedeninin ve meydana geliş koşullarının tüm yönleriyle belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek resmi inceleme ve soruşturmalarda yetkili kurumlarla iş birliği yapacağını bildirdi.

Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış

Şirket, soruşturma kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgelerin yetkili makamlara sunulacağını belirterek, çalışma arkadaşları ile ailelerinin yaşadığı acıyı paylaştıklarını ve tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade etti. Kazaya ilişkin yeni gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. 

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış - Son Dakika

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