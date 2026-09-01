Sen misin Şi\'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu

Şi Cinping'e yaklaşmaya çalışan bir fotoğrafçı, Çin liderinin korumalarının müdahalesiyle karşılaştı. Bişkek'te yaşanan olayın görüntüleri dikkat çekti.

FOTOĞRAFÇIYA SERT MÜDAHALE

Şi Cinping'i yakından görüntülemek isteyen fotoğrafçının daha fazla ilerlemesine izin verilmedi. Koruma ekibindeki görevliler, fotoğrafçıyı sert şekilde geri çekerek Çin liderinin bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı. Korumaların müdahalesi sırasında fotoğrafçının geri çekildiği ve bulunduğu noktadan çıkarıldığı görüldü. Yaşananlar, liderlerin Bişkek'e gelişini takip eden kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KORUMALAR YAKA PAÇA UZAKLAŞTIRDI

Görüntülerde fotoğrafçının Şi Cinping'e doğru yaklaşmasının hemen ardından korumaların harekete geçtiği görülüyor. Koruma ekibi, fotoğrafçıyı yaka paça geri çekerek güvenlik çemberinden uzaklaştırdı. Müdahalenin hızlı ve sert şekilde gerçekleşmesi görüntülerin en dikkat çeken bölümü oldu.