Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı - Son Dakika
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Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı

Icardi\'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı
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Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz yeni bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili menajeri Letterio Pino'dan açıklama geldi. Arjantinli golcü için Lazio'nun yoğun ilgisi olduğunu belirten Pino, “Düşündüğümüz bir seçenek” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki dört yıllık macerasını noktalayan Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki golcü, henüz herhangi bir takımla anlaşmadı. Icardi'nin menajeri Letterio Pino, oyuncunun geleceğine ilişkin Sky Sport 24'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FİNANSAL DEĞİL, EN İYİ YAŞAM PLANINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Icardi'nin yeni takımını belirlerken yalnızca ekonomik şartlara bakmadıklarını söyleyen Pino, "Mauro ile birlikte finansal değil, en iyi yaşam planını değerlendiriyoruz. Mauro güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor" dedi.

Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı

"LAZIO'DAN YOĞUN İLGİ VAR"

Pino, Icardi'nin önündeki seçeneklerden birinin de Lazio olduğunu açıkça dile getirdi. Menajer Pino, “Lazio'dan yoğun bir ilgi var, düşündüğümüz bir seçenek” dedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio'nun 33 yaşındaki yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Icardi, yıllar sonra Serie A'ya geri dönebilir.

YENİDEN İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Kariyerinde daha önce uzun yıllar Inter forması giyen Arjantinli yıldız için Lazio transferinin gerçekleşmesi, aynı zamanda İtalya futboluna dönüş anlamına gelecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin sonucuna göre Icardi'nin yeni adresinin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA 102 GOLE KATKI VERDİ

Eylül 2022'de Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 134 resmi karşılaşmaya çıktı. Arjantinli golcü bu maçlarda 77 gol ve 25 asist üreterek toplam 102 gole doğrudan katkı sağladı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı - Son Dakika

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