Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı - Son Dakika
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Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı

Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde mayıs ayından bu yana süren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 7’ye ulaştı. Doğrulanan vaka sayısının 6 bin 186’ya yükseldiği ülkede ölüm oranı yüzde 48,6’ya çıkarken; virüsün ülke tarihinin en ölümcül, dünyanın ise kaydedilen en büyük ikinci Ebola salgını olduğu bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde mayıs ayından bu yana etkisini sürdüren Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Resmi verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 7'ye ulaşırken, ülkede toprağa verilecek cenazeler için yan yana yüzlerce mezar kazıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınına ilişkin son durum raporunu yayımladı. 31 Ağustos itibarıyla ülke genelinde doğrulanan vaka sayısının 6 bin 186'ya yükseldiği, salgındaki toplam can kaybının ise 3 bin 7'ye ulaştığı açıklandı.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı

ÖLÜM ORANI YÜZDE 48'İ AŞTI

Hükümet verilerine göre salgındaki ölüm oranı yüzde 48,6 olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar 1409 kişinin iyileştiği bildirilirken, 830 hastanın ise karantina ve tedavi merkezlerinde gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Salgının KDC genelinde Ituri, Kuzey Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Güney Kivu ve Bas-Uele eyaletlerindeki toplam 60 sağlık bölgesinde varlığını sürdürdüğü aktarıldı.

Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı

DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK İKİNCİ SALGINI

Virüsün 'Bundibugyo' türü nedeniyle patlak veren mevcut salgın, KDC tarihinin en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçti. Mevcut tablo aynı zamanda, 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği salgından sonra dünya genelinde kaydedilen en büyük ikinci Ebola salgını olma niteliğini taşıyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı - Son Dakika

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