Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu - Son Dakika
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Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu

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ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen 5 günlük dev operasyonda, en küçüğü henüz 2 aylık olan 163 kayıp çocuk bulundu. Operasyonla ilişkilendirilen görüntülerde bazı çocukların demir parmaklıkların ve tel örgülerin bulunduğu alanlardan çıkarıldığı görülürken, yetkililer bulunan çocukların istismar, ihmal, sömürü veya farklı suç faaliyetleriyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

ABD'nin Florida'da eyaletinde çocuklara yönelik korkunç tablo, kayıp çocukları bulmak için düzenlenen 5 günlük operasyonla ortaya çıktı. Henüz 2 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 163 kayıp çocuğa ulaşılırken, yetkililer çocukların bir bölümünün istismar, ihmal ve sömürü gibi ağır koşullarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

5 GÜN BOYUNCA KAYIP ÇOCUKLAR ARANDI

Florida Emniyet Müdürlüğü'ne (FDLE) göre "Eyalet Çapında Kalkan Operasyonu" 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Operasyonun amacı "18 yaşın altındaki kayıp çocukların tespit edilmesi, bulunması ve kurtarılması" olarak açıklandı.

Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu

EN KÜÇÜĞÜ SADECE 2 AYLIK

Operasyonun ardından açıklanan veriler, bulunan çocukların yaş aralığının oldukça geniş olduğunu ortaya koydu. Florida Emniyet Müdürlüğü, "Çocukların yaşları 2 ay ile 17 yıl arasında değişiyordu ve birçoğu çeşitli düzeylerde istismara, ihmale, sömürüye veya diğer suç faaliyetlerine maruz kalmıştı" açıklamasını yaptı. Yetkililer, bulunan çocukların tamamının aynı koşullarda olmadığına dikkat çekerken, risk altında olduğu belirlenen çocuklar için gerekli destek süreci başlatıldı.

Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu

MİAMI'DE 41, TAMPA'DA 46 ÇOCUK BULUNDU

Operasyonda en fazla çocuğa Tampa Körfezi bölgesinde ulaşıldı. Burada 46 çocuk bulunurken Miami'de 41 çocuk tespit edildi. Açıklanan diğer rakamlara göre Jacksonville'de 32, Orlando'da 21, Fort Myers'te 12, Pensacola'da 8 ve Tallahassee bölgesinde 3 çocuk bulundu. Böylece Florida'da ulaşılan kayıp çocukların toplam sayısı 163 oldu.

Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu

ÇALIŞMALAR 12 ÜLKEYE KADAR UZANDI

Yetkililer, operasyon kapsamındaki çalışmaların Florida sınırlarını da aştığını bildirdi. Açıklamaya göre operasyon bağlantılı çalışmalar altı eyalet, bir ABD bölgesi ve 12 ülkeye kadar uzandı. Ancak Florida dışında ulaşılan çocuklara ilişkin verilen bilgilerde ayrı bir toplam sayı belirtilmedi. Operasyon kapsamında ayrıca üç ayrı ağır suç dosyasıyla bağlantılı işlem yapıldığı bildirildi. Bu dosyalara ilişkin soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu

ÇOCUKLAR GÜVENLİ MERKEZLERE GÖTÜRÜLDÜ

Bulunan çocukların güvenliğinin sağlanması operasyonun ardından yürütülen çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturdu. Yetkililer, "Yardıma ihtiyaç duyan iyileşen çocuklar, yerel kolluk kuvvetleri tarafından güvenli bir şekilde belirlenmiş rehabilitasyon merkezlerine götürüldü ve burada sosyal hizmetler, çocuk refahı uzmanları, sağlık çalışanları, mağdur savunucuları ve diğer çocuk odaklı kaynaklardan destek aldılar" açıklamasında bulundu. Böylece yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuklar yalnızca bulundukları bölgelerden çıkarılmakla kalmadı; sağlık, sosyal hizmet ve çocuk refahı desteğine de yönlendirildi.

Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

Florida yetkilileri, "Operation Statewide Shield" operasyonunun ulaşılan çocuk sayısı ve kapsamı nedeniyle ABD tarihindeki en büyük çocuk bulma operasyonlarından biri olduğunu açıkladı. Beş günlük çalışma sonucunda 163 kayıp çocuğun bulunması, operasyonun en dikkat çekici sonucu oldu.

Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Cinsellik, Operasyon, Florida, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika ABD Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu - Son Dakika
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