Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

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"Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, hakkında açılan soruşturma kapsamında cuma günü ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Gökçek hakkındaki iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel, geçtiğimiz gün soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendi. Gökçek'in de 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

"ALMANYA'DA ŞİRKET KURDU"

Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf kentinde "HAMAG" adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin izini sürdüğünü belirten Ağırel, şu iddialarda bulundu:

"HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin avro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin avro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor.

Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

200 MİLYON EUROYA AVM PAZARLIĞI

Sonrasında burası "HAMAG" adıyla tekrardan holding oluyor ve sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartları yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. İstikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon avro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım."

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR OLAY ÖRGÜSÜ ORTAYA ÇIKACAK"

"Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım" ifadelerini kullanan Ağırel, ayrıca soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor." dedi.

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Son Dakika Güncel Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    bu şahıs Ankara'yı yedi bitirdi 39 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Saka gibi. ifadeye vgrildi ne demek. neden kelepce ve Sabah safak ile alinmiyor. diger partidennolunca cagirmafan direk kelepce ? Hani adalet yargi bagimsizdi. Hani muslumanlik adil ve esittio ? 39 4 Yanıtla
  • w55mzsr5sq w55mzsr5sq:
    hepside gostermelik. hicbirsey cikmayacak 30 7 Yanıtla
  • tuncay.brn tuncay.brn:
    insaAllah tutuklanir 27 3 Yanıtla
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