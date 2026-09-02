Girne'de batan gemiye ulaşıldı - Son Dakika
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Girne'de batan gemiye ulaşıldı

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Erhürman, 20 kişinin arandığı faciada geminin enkazında ulaşıldığını açıkladı ve "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. 20 kişinin arandığı faciada batan geminin enkazına ulaşıldığını duyuran Erhürman, bölgedeki çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

“GEMİYE ULAŞILDI”

Arama çalışmalarına TCG Alemdar’ın da katıldığını açıklayan Erhürman, “TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek” ifadelerini kullandı.

Girne'de batan gemiye ulaşıldı

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Girne'de batan gemiye ulaşıldıGirne'de batan gemiye ulaşıldı

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne'de batan gemiye ulaşıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • hayri selçuk hayri selçuk:
    geçenlere rahmet ailelerine sabır diliyorum mekanları cennet olsun inşallah nurlarda uyusunlar 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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