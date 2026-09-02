Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

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KKTC açıklarındaki feribot faciasında hayatını kaybeden Gülcan Gürel ile Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in son anlarındaki fedakarlıkları yürekleri dağladı. Gürel, elindeki tek can yeleğini 9 yaşındaki kızına giydirirken Ateş, eşi ve 4 yaşındaki oğlunu güverteye çıkardıktan sonra can simidi almak için geminin alt katına döndü. Çocuklarının hayatını kurtaran anne ve baba, Mersin'de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

KKTC açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin kaybolduğu feribot faciasının ardından yürek yakan kahramanlık hikayeleri ortaya çıktı. 

Kazada hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in tek can yeleğini 9 yaşındaki kızına giydirdiği, Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in ise eşi ve oğlunu güverteye çıkardıktan sonra onlara can simidi bulmak için alt kata indiği sırada sulara gömüldüğü öğrenildi. İki kahraman anne ve baba, Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

<a class='keyword-sd' href='/girne/' title='Girne'>Girne</a> faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

TEK CAN YELEĞİNİ 9 YAŞINDAKİ KIZINA GİYDİRDİ

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Gülcan Gürel, KKTC'de görevli uzman çavuş kardeşini ziyaretten dönerken babası, kız kardeşi ve 9 yaşındaki kızı Tusem ile bindiği gemide faciaya yakalandı. Gemi alabora olmaya başladığında yaşanan panik anlarında büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Gürel, kendisine verilen tek can yeleğini kızı Tusem'e giydirdi.

Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

Mesai arkadaşlarının anlattıklarına göre, Gürel kızını babasına emanet ettikten kısa süre sonra sulara gömülerek gözden kayboldu. Kazada küçük Tusem ve teyzesi Eda Payam sağ kurtulurken, yaralanan dede Bayram Payam ise KKTC'de tedavi altına alındı. Çalışma arkadaşlarının, "Gezmeye gidip geleceğim, gelince ilk seni göreceğim" sözleriyle hatırladığı Gürel'in cenazesi, görev yaptığı hastanenin bahçesinde düzenlenen törenin ardından Mersin Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesinin fedakarlığıyla hayatta kalan 9 yaşındaki Tusem de törende yer aldı.

Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

EŞİNİ VE OĞLUNU GÜVERTEYE ÇIKARDI, CAN SİMİDİ ALMAYA GİDİNCE MAHSUR KALDI

Faciada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in son anları da benzer bir fedakarlığa sahne oldu. Yıllık izninde eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile KKTC'ye tatile giden Ateş, dönüş yolunda bindiği geminin su aldığını fark edince önce ailesini alarak güvenli bölge olan güverteye çıkardı.

Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

Ailesini güvenceye aldıktan sonra onlara can simidi getirmek üzere geminin alt bölümüne inen Ateş, bu esnada geminin hızla alabora olmasıyla mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Genç Uzman Çavuşun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen ve askeri erkan ile ailesinin katıldığı törenle, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne ile Taşucu arasında sefer yapan ve 30 Ağustos'ta ön kısmından su alarak alabora olan gemide şu ana kadar 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 550 metre derinlikte enkazına ulaşılan gemide kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasıyla kesintisiz olarak devam ediyor.

Jandarma, Kıbrıs, Mersin, Güncel, Gündem, Girne, Son Dakika

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