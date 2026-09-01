Bakan Şimşek, Batman'da yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin taziyesine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani (42) için düzenlenen taziyeye katıldı. Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile Batman'a gelen Şimşek, Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyede ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile fertlerine başsağlığı diledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da özel bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin (42) taziyesine katıldı.
Bakan Şimşek, özel bir spor salonunda 30 Ağustos'ta çıkan yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin taziyesine katılmak için Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile Batman'a geldi.
Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziyeevine geçen Şimşek, ağabeyi Ahmet Şimşek ve aile fertlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Şimşek, Batman'da yangında hayatını kaybeden yeğeni Emine Yani'nin taziyesine katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?