Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA'nın Fenerbahçeli Matteo Guendouzi hakkında başlattığı disiplin sürecinin ardından Fransız basını olası cezayı yazdı. Fransız yıldızın hareketlerinin hakaret, sportmenlik dışı davranış veya seyircileri kışkırtma kapsamında değerlendirilmesi halinde 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği belirtildi. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira için ise 3 ila 5 maçlık ceza ihtimalinden söz edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Lyon ile oynadığı karşılaşmanın ardından başlatılan disiplin sürecinde gözler UEFA'nın vereceği karara çevrildi.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin 1 ila 3 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.

GUENDOUZI'YE 3 MAÇA KADAR CEZA İHTİMALİ

Fransız basınında yapılan değerlendirmelerde Guendouzi'nin davranışlarının UEFA tarafından hakaret, sportmenlik dışı hareket veya seyircileri kışkırtma kapsamında ele alınabileceği belirtildi. Böyle bir değerlendirme yapılması halinde Fransız futbolcunun 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

UEFA'nın henüz Guendouzi hakkında nihai bir ceza kararı açıklamadığı için söz konusu rakamlar şu aşamada yalnızca olası yaptırımlar olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

LYON CEPHESİNDE DE CEZA İHTİMALİ

Süreç yalnızca Fenerbahçe cephesiyle sınırlı değil. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın eyleminin bir oyuncuya veya karşılaşmada bulunan başka bir kişiye saldırı kapsamında değerlendirilmesi halinde daha ağır bir yaptırımla karşılaşabileceği öne sürüldü. Ferreira'nın bu durumda 3 ila 5 maç arasında ceza alma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Lyon-Fenerbahçe rövanşı, karşılaşma öncesinde Fransız makamlarınca da yüksek riskli olarak sınıflandırılmıştı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

GÖZLER UEFA'NIN KARARINDA

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklamada Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulüp hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurmuş ve gerekli savunmaların UEFA'nın ilgili kurullarına sunulacağını açıklamıştı. Guendouzi ve Ferreira hakkında kesinleşmiş bir ceza kararı henüz bulunmazken, sürecin sonunda UEFA'nın yapacağı değerlendirme bekleniyor.

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, Fransız, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı

16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement