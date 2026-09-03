Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu savcılıkta düşüşü canlandırdı - Son Dakika
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Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu savcılıkta düşüşü canlandırdı

Güllü\'nün ölümünde Sultan Nur Ulu savcılıkta düşüşü canlandırdı
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Şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmada, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ve canlandırması dosyaya girdi. Ulu, kızı Tuğyan'ın annesini pencereden attığını hareketlerle gösterdi; bu görüntüler, tutuklu yargılanan Tuğyan'ın davasında delil olarak değerlendirilecek.

"Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun, Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında Gül Tut'un pencereden nasıl atıldığını hareketleriyle canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Ulu'nun canlandırmada, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine arkadan nasıl yaklaştığını, kalça alt kısmından nasıl kavradığını ve pencereden aşağıya attığını öne sürdüğü hareketleri gösterdiği görüldü.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Soruşturmayla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Nur Sultan Ulu, Güllü'nün nasıl atıldığını hareketleriyle gösterdi. İddianamede Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilerleyen aşamasında verdiği ifadeye geniş yer verildi. Ulu, olay sırasında Gül Tut'un pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde bulunduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın Gül Tut'un arkasına geçtiğini, "kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini" gördüğünü ve ardından Gül Tut'un pencereden aşağıya atıldığını öne sürdü.

Ulu'nun savcılıkta verdiği ifade sırasında söz konusu hareketleri yeniden gösterdiği ve canlandırmanın kayıt altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Magazin, Güllü, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu savcılıkta düşüşü canlandırdı - Son Dakika

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