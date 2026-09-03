Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi ön raporunda; Alsu gemisinin kaptanının uyuduğu, dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve gözcünün bulunmadığı belirtildi. Kazaya uğrayan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise takip cihazının arızalı olduğu ve geminin "hayalet modunda" olduğu tespit edildi. Raporda, gemide gözcü olması durumunda kazanın önlenebileceği vurgulandı.

Silivri açıklarında "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin batması ve 10 personelin kaybolmasıyla sonuçlanan deniz kazasına ilişkin, bilirkişi ön raporu açıklandı.

"YIRTILMA NEDENİYLE SÜRATLE BATTI"

Raporda, çarpışmanın 03.13'te gerçekleştiği, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafından yırtılma nedeniyle süratle battığı, Alsu gemisinde ise sancak bordadaki hafif sıyrıklar dışında seyri engelleyecek veya su almaya sebep olacak majör hasar oluşmadığı belirtildi.

Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

"FACİANIN ASIL NEDENİ, KÖPRÜ ÜSTÜ ZAFİYETİDİR"

Raporda kayıp faciasının esas nedenin "Köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı" olduğu belirtildi. 

Raporda "Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M/T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir" denildi.

Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

"GÖZCÜ BULUNDURSAYDI, BATMA ENGELLENEBİLİRDİ"

Raporda "Eğer Alsu, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli Kaptan'ı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi. 

"TECRÜBESİZ ZABİT, DURUMU ZAMANINDA ANALİZ EDEMEDİ"

Köprüüstündeki tek başına, tecrübesiz zabit bu durumu zamanında analiz edememiş ve can kaybı/kayıp faciasının kapısı aralanmıştır. Şuana kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemşi Trafik Hizmetleri tarafından dosyaya sunulan VTS görüntülerinde, Tuğberk İmamoğlu gemisine ait bir görüntü kaydı bulunmamaktadır. Oysa ki Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu gemisinin ECDIS ekranında görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

DİĞER GEMİLER İÇİN "HAYALET GEMİ" MODUNDAYDI

Raporda, batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kusurları ise kazayı fiziki olarak başlatan "aktif tetikleyici etken" olarak tanımlandı. İncelemelere göre, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) cihazının kapalı veya arızalı olduğu, bu nedenle bölgedeki diğer gemiler için "hayalet gemi" modunda seyrettiği ifade edildi.

Ayrıca, iki gemi arasında yapılan telsiz mutabakatında "iskeleye (sola) kaçma" konusunda anlaşılmasına rağmen, Tuğberk İmamoğlu gemisinin son 0,5 milde mutabakata aykırı olarak aniden sancağa (sağa) dönerek Alsu'nun pruva hattına girdiği tespit edildi.

KAPTAN UYUMAYA GİTMİŞ

Çatışma anında köprüüstünde nöbetçi olan 2. zabitin, gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve olay anındaki vardiyasının bu gemideki "ilk seyir vardiyası" olduğu belirlendi.

Yoğun trafik bölgesinde olunmasına rağmen köprüüstünde zabit dışında hiçbir gözcü veya dümencinin bulunmadığı, bu durumun durumsal farkındalığı azalttığı kaydedildi.

Gemi kaptanının emniyet kurallarına aykırı olarak köprüüstünü terk ettiği ve ancak çatışma sarsıntısıyla uyandığı, köprüüstüne kazadan 7-10 dakika sonra çıkabildiği rapor edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Denizi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bilir kişi titanic zamanında kalmıs ya herrsey radar da gözüküyor zaten gozcu direğe cıkıp buzdağı dıyemı bagıracak 2 0 Yanıtla
    mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Çok bilmiş bilirkişi. 0 0
  • iaerden35@gmail.com [email protected]:
    herşey radarda gözükmez....Emre bey...radarinda gorulmeme mesafesi 50-500 mt civarı vardir. 2. lastik bot, ahşap tekne, küçük su üstü tekneleri (jet ski gibi) bunlar gözükmez veya çok küçük gozukur. 3-denizde çatışma önleme tuzugu gereği yapilmayanlar veya eksik olanlar. var 4. gemi yoğunluğunun çok olduğu , gece saatleri, dar sular, demir atma vs ....zamanlarında Kopruustunde mutlaka gözcü olmak zorunda personel sayıları ona göre hesaplanır....çok üzücü bir durum, keşke olmasaydı... 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    çarpan gemi devlete çok yakın belli hemen ustü kapatıldı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi "Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı
Belçika’da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege’de kundaklandı Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Trump, Hürmüz Boğazı için önerdiği “Trump Boğazı” isminden geri adım attı: Sadece bir şakaydı Trump, Hürmüz Boğazı için önerdiği “Trump Boğazı” isminden geri adım attı: Sadece bir şakaydı
Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

17:51
Dorgeles Nene’nin ev haline beğeni yağdı
Dorgeles Nene'nin ev haline beğeni yağdı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
17:03
Gabriel Jesus’un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 18:00:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement