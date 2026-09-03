İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Tatlıses, yaz tatilini geçirdiği Çeşme'de objektiflere yansıdı. İzmir'in gözde tatil bölgelerinden Ilıca'da bir mekânda vakit geçiren sanatçı, çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Tatlıses'i gören bazı hayranları yanına giderek sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek istedi. Sakin bir şekilde gününü geçiren sanatçı, kendisine gösterilen ilgiyi geri çevirmedi.

SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses'in görüntülerde önceki dönemlere göre daha zayıf görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle yüz hatlarının belirginleştiğini fark eden hayranları, sanatçının sağlık durumunu merak etti.

Çeşme'deki görüntülerin ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Ancak sanatçıdan görüntüler hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarının ardından müzik çalışmalarını sürdüren Tatlıses, zaman zaman kamuoyunun karşısına çıkmaya devam ediyor. Usta sanatçının Çeşme'deki son görüntüsü de hayranlarının yakın ilgisini çekti.