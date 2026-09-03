İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Çeşme'de bir kafede görüntülendi. Daha zayıf görünmesi dikkat çeken Tatlıses için hayranları endişelerini dile getirdi.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Tatlıses, yaz tatilini geçirdiği Çeşme'de objektiflere yansıdı. İzmir'in gözde tatil bölgelerinden Ilıca'da bir mekânda vakit geçiren sanatçı, çevredeki vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Tatlıses'i gören bazı hayranları yanına giderek sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek istedi. Sakin bir şekilde gününü geçiren sanatçı, kendisine gösterilen ilgiyi geri çevirmedi.

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses'in görüntülerde önceki dönemlere göre daha zayıf görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle yüz hatlarının belirginleştiğini fark eden hayranları, sanatçının sağlık durumunu merak etti.

Çeşme'deki görüntülerin ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Ancak sanatçıdan görüntüler hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarının ardından müzik çalışmalarını sürdüren Tatlıses, zaman zaman kamuoyunun karşısına çıkmaya devam ediyor. Usta sanatçının Çeşme'deki son görüntüsü de hayranlarının yakın ilgisini çekti.

İbrahim Tatlıses, Son Hali, Magazin, Hastane, İzmir, Çeşme, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Endişemizden geceleri bile uyuyamıyoruz! 21 1 Yanıtla
  • Rahmi Işık Rahmi Işık:
    ne yani bu saatten sonra ne bekliyorsunuz ki herkes bir gün yaşlanacak ve ölecek Rabim ölümünde hayırlısını versin 8 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek Şeyhmus Benek:
    bir zamanlar ..... 3 1 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz Muzaffer Durmaz:
    Niye endiselenecekler, cok ta onemliydi sanki, herkes gibi o da çokecek ve topraga girecek. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    hiç endişelenmedik, gereksiz nefes 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu

17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 17:50:52. #7.12#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement