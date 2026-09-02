KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında pazar günü meydana gelen gemi faciasının üzerinden üç gün geçti. Limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olan katamaran tipi Filo Denizcilik'e ait gemi 9 kişiye mezar olurken, kayıp 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.

GEMİ FACİASININ ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, KKTC hükümetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

Öte yandan Erhan Arıklı, görevden alınmadan kısa süre önce bir açıklama yaptı. Arıklı, "Zaruri bir açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen kaza kırım ekibinin, soruşturma ve inceleme amacıyla KKTC’ye geldiğini belirtti. Soruşturmanın sağlıklı ve bağımsız şekilde yürütülebilmesi amacıyla Limanlar Dairesi konusunda adım atacaklarını açıklayan Arıklı, "Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz" dedi.

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM"

Gemi kazasında hukuki veya adli bir sorumluluğunun bulunması halinde adli makamların önünde herhangi bir engel olmaması gerektiğini belirten Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’ne başvuracağını açıkladı. Arıklı, "Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisi’ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Arıklı ayrıca, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin talebinin Cumhuriyet Meclisi’nin yapacağı ilk olağanüstü birleşimde görüşülmesini isteyeceğini bildirdi. Arıklı, aldığı kararın ardından yarın "hükümetten çekilme" gündemiyle yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.